Эксперты предупреждают россиян о новой схеме кражи денег с карт

Мошенники придумали новую схему кражи денег у россиян. О том, как они действуют и как не попасться на их удочку, рассказал начальник управления противодействия кибермошенничеству в Сбербанке Сергей Велигодский на международном форуме AntiFraud Russia.

По его словам, злоумышленники пытаются убедить клиента банка добавить себе в телефон "новую защищенную карту", чтобы перевести на нее средства с которой мошенники уже и похищают деньги.

Чаще всего граждане попадаются на "схему с кредитами": клиента извещают о якобы выданном ему потребительском кредите. Для "отмены" операции необходимо срочно создать заявку на новый счет и перевести средства на "защищенный счет".