В Госдуме призвали ФИФА и УЕФА ответить США на введение санкций против "Ахмата" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев призывает ФИФА и УЕФА отреагировать на введение санкций со стороны США против футбольного клуба "Ахмат".

Накануне сообщалось, что американская сторона внесла в "черный список" футбольный клуб "Ахмат" из Грозного и Фонд имени Героя России Ахмата Кадырова. Всего под санкции, связанные со списком Магнитского и Йеменом, попали 13 человек и 6 организаций.

- Я очень надеюсь, что на это отреагируют ФИФА и УЕФА, потому что, как мы хотим надеяться, это две независимые организации. Надеемся, что они сделают свое заявление. Хотелось бы верить, чтобы здравый смысл спортивных организаций победит, - сказал Свищев РИА Новости.

Напомним, накануне стало известно, что Министерство финансов США расширило санкционный список против России. На этот раз причиной послужило нарушение прав человека.