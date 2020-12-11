Последние новости на утро 11 декабря 2020: Названы самые опасные распространители COVID-19

Важные новости утра Фото: Shutterstock

Последние новости на утро 11 декабря 2020года: Названы самые опасные распространители COVID-19. По мнению замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академика РАН Александра Горелова, в России прежде всего получить инфекцию можно от инфицированных, находящихся в закрытых помещениях. Ученый считает, что как правило, супперраспространители "ковида" - это люди, которые распространяют вирус в закрытых помещениях с плохой циркуляцией воздуха, где нет обеззараживания, а также не соблюдается социальная дистанция и где никто не носит средства индивидуальной защиты.

Лидеры Евросоюза расширили санкции против Турции. Такое решение было принято в рамках защиты союза и стран-членов из-за действий страны в Средиземном море.

В Гидрометцентре рассказали, какую погоду принесет уходящий "антициклон-джентльмен" в Москву. Так, по прогнозам синоптиков, в начале следующей недели ожидается постепенное повышение температуры и небольшие осадки в виде снега. Изменения связаны с отступлением антициклона.

В Минстрое рассчитали цены на жилье в России в 2021 году. Согласно расчетам ведомства, стоимость одного квадратного метра при покупке жилой недвижимости составит 49 173 рублей. В среднем по стране цена квадратного метра вырастет на 539 рублей по сравнению со вторым полугодием текущего года.

Мошенники придумали новую схему обмана россиян: злоумышленники пытаются убедить клиента банка добавить себе в телефон "новую защищенную карту", чтобы перевести на нее средства с которой они уже и похищают деньги. Еще одна "рабочая" схема - клиента извещают о якобы выданном ему потребительском кредите. Для "отмены" операции необходимо срочно создать заявку на новый счет и перевести средства на "защищенный счет". С него грабители и выводят деньги.