Положительные ВИЧ-результаты выявили у испытавших австралийскую вакцину от COVID-19. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Испытания австралийской вакцины против коронавируса остановлены после того, как у добровольцев выявили ложноположительные результаты тестов на ВИЧ-инфекцию. Об этом сообщается в совместном заявлении Университета Квинсленда (Австралия) и биотехнологической компании CSL Limited, обнародованном в пятницу.

"Университет Квинсленда и CSL сегодня объявляют, что после консультаций с австралийским правительством испытания вакцины UQ-CSL v451 во второй и третьей фазе не будут продолжены, поскольку <…> иммунный ответ на один из компонентов препарата создает помехи при проведении тестов на ВИЧ-инфекцию", - указано в заявлении учреждений.

В связи с этим комитет национальной безопасности Австралии исключит вакцину UQ-CSL v451 из правительственной стратегии борьбы с пандемией.

"Мы ранее определили четыре вакцины, которые, как ожидалось, успешно пройдут испытания 3-й фазы и будут доступны здесь, в Австралии. Однако ни на каком этапе мы не верили, что все четыре вакцины пройдут через этот процесс", - заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. За это время во всем мире коронавирусом заразилось свыше 68 миллионов человек по всему миру. Более 1,3 миллиона стали жертвами коронавируса.