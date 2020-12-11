Time: Демократ Джо Байден и Камала Харрис стали победителями номинации "Человек года-2020"

Демократ Джо Байден и Камала Харрис стали победителями номинации "Человека года-2020" по версии журнала Time. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Демократ Джо Байден и Камала Харрис стали победителями номинации "Человек года-2020" по версии журнала Time.

В этом году Time представил четырех кандидатов. Среди них – действующий президент США – Дональд Трамп, его избранный на недавних выборах преемник Джо Байден и главный американский инфекционист Энтони Фаучи. Четвертый в списке – собирательный образ, медицинского работника, сражающегося с пандемией COVID-19 и участников движения за расовую справедливость.

Человеком года по версии Time ранее становились Махатма Ганди, Франклин Рузвельт, Адольф Гитлер, Иосиф Сталин ,Уинстон Черчилль, Шарль де Голль, Михаил Горбачев, Владимир Путин, а также собирательные образы и предметы – протестующие и даже видеомагнитофон.

Напомним, что на прошедших выборах президента США Джо Байден оказался в лидерах, набрав более 270 голосов выборщиков. С победой Байдена уже поздравили многие главы государств. Так, Байден принял поздравления от президента Украины Владимира Зеленского, канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента США Барака Обамы. Дональд Трамп отказался признать победу оппонента на выборах.

Байден уже успел заявить, что после вступления в должность вице-президентом станет Камала Харрис.