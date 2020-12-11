Как и в чем встречать 2021 год, рассказали астрологи

Как и в чем встречать Новый год, рассказали астрологи. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Астрологи рассказали, как встретить год белого или металлического быка.

В одежде на встрече с 2021 годом лучше отдать выбор пастельным или металлическим оттенкам.

"Встречать Новый год лучше в соответствующей году белого быка цветовой гамме, а именно в белом, серебряном, бледно-сером, бежевом, то есть в пастельных тонах. Самое главное - не должно быть огненных оттенков - красный, оранжевый, бордовый - и не надевать откровенное, так как бык консервативное животное", - рассказала астролог Лилия Любимова.

Украшать дом стоит символикой грядущего года, сказала астролог Элеонора Гинзбург.

"Элементом жизни у быка служит земля, а она символизируется желтым квадратом, поэтому можно добавить в украшение дома желтые или золотые квадраты. Элемент защиты - огонь, а это красный треугольник", - сказала астролог.

А украшением на елку может служить морковь, фрукты и символ 2021 года - бычок. Подойдет и денежная символика.

При этом за новогодним столом лучше избегать блюд с говядиной, сообщили РИА Новости опрошенные астрологи. Лучше поставить на стол рыбу, овощи, растительную еду, фрукты и другие виды мяса.

А вот встречать этот год лучше всего в кругу родных и близких. Бык - существо стабильное, неспешное, поэтому не стоит встречать Новый год в шумной незнакомой компании.