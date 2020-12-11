Бизнесу, который инвестирует в науку, предложили давать налоговые льготы

Бизнесу, который инвестирует в науку, предложили давать в налоговые льготы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бизнесу, который инвестирует средства в науку, предложили предоставлять налоговый вычет. С соответствующим предложением к министру финансов Антону Силуанову обратился ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

Он уверен, что подобная мера станет стимулом для бизнеса, и поддержит развитие отечественной науку.

Автор письма отмечает, что имеется «острая необходимость вовлекать отечественный бизнес в развитие отечественной науки». Налоговый вычет может быть равняться сумме внесенных пожертвований.

- Данная мера станет шагом на пути создания экосистемы научной благотворительности. Инвестиции должны выделяться на проекты, соответствующие профилю деятельности жертвователя, - цитирует Rt текст письма.

Ректор отметил, что российские вузы располагают достаточной технической и технологической базой. Они готовы сотрудничать с бизнесов в вопросах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Автор обращения подчеркивает, что данное партнерство научит вузы понимать лучше цели бизнес, расширит контакты с обеих сторон и наладит долгосрочное сотрудничество.

Сами компании получат возможность развивать в научно-образовательных центрах собственные образовательные программы, проекты и лаборатории.

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