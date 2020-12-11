Как выбирать вино на Новый год, рассказали в Роскачестве

Специалисты советуют россиянам обращать внимание на важные аспекты, связанные с качеством алкоголя. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роскачество составило инструкцию по выбору вина в виде подарка на Новый год.

Эксперты советуют обращать внимание на качество вина, а не на яркую упаковку упаковку или подарки, идущие вместе с бутылкой, например, бесплатные бокалы. Лучше знать историю конкретного напитка.

Непосредственно перед праздником специалисты советуют дарить игристые вина.

При выборе следует обращать внимание и на этикетку: если на ней указан состав, чего не должно быть и в нем присутствуют вода, ароматизаторы или красители, то продукт не является вином.

В Роскачестве советует ориентироваться на рейтинг «Винного гида России».

Первые позиции в нем занимают бренды «Золотая Балка», «Шато Тамань», «Мысхако» и «Фанагория». Цена этих продуктов не превышает 500 рублей, делая российский товар доступным для потребителя.

Ранее астрологи рассказали, в чем лучше встречать 2021 год. Они отметили, что, выбирая наряд, лучше ориентироваться на пастельные и серебристые цвета.