Минобороны сообщило о планах запада дискредитировать «Спутник V». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что против первой вакцины от коронавируса, разработанной центром имени Гамалеи, ведется информационная кампания, которую финансируют из-за рубежа.

"Нам детально известно, какие сегодня средства и ресурсы брошены из-за рубежа на дискредитацию в мире и в России отечественной вакцины", — передает его слова ТАСС.

Генерал-майор сообщил, что в соцсетях готовятся псевдоаналитические "расследования" и лжесвидетельства "очевидцев" об опасности российского препарата.

Он осудил, тех кто готовит подобные акции, подчеркнув, что эффективности зарубежным вакцинам это не добавит.

Ранее независимый комитет по оценке клинических испытаний вакцины "Спутник V" от коронавируса подтвердил ее безопасность.

Напомним, что центр имени Гамалеи летом зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. В первую неделю Россия получила запросы от 27 государств на покупку и поставку нового препарата.

2 декабря Владимир Путин поручил правительству приступить к вакцинации от коронавируса. 5 декабря в Москве открылись 70 прививочных центров.