Эксперт указал на опасность разрешения носить оружие в РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперт назвал опасность разрешения носить оружие в России. Президент судебно-экспертной палаты России Денис Шульженко отметил, что нужно развивать институты и инструменты правоохранительных органов, а не заниматься совершенствованием приемов самообороны.

Что касается разрешения на ношение оружия, собеседник отметил, что бывал в разных странах и безопаснее всего чувствовал себя именно в России.

- Сегодня к нам никто не пристает на улице с ножом — это из ряда вон выходящее явление. Однако давать возможность роста мер самообороны — также небезопасно, - отметил в беседе с ФАН Шульженко.

Он напомнил, что во времена свободного допуска к травматическому оружию люди просто стреляли друг в друга.

- Я не думаю, что нужно давать больше возможностей к применению средств самообороны, — заявил эксперт.

Вместо этого целесообразно развивать службы безопасности общества. Сегодня вокруг много видеокамер и каждый человек понимает, что он в какой-то мере в безопасности.

- Факторов быстрого реагирования для сотрудников правоохранительных органов более чем достаточно, — подчеркнул Шульженко.