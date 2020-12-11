Эксперт указал на опасность разрешения носить оружие в РФ
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Эксперт назвал опасность разрешения носить оружие в России. Президент судебно-экспертной палаты России Денис Шульженко отметил, что нужно развивать институты и инструменты правоохранительных органов, а не заниматься совершенствованием приемов самообороны.
Что касается разрешения на ношение оружия, собеседник отметил, что бывал в разных странах и безопаснее всего чувствовал себя именно в России.
- Сегодня к нам никто не пристает на улице с ножом — это из ряда вон выходящее явление. Однако давать возможность роста мер самообороны — также небезопасно, - отметил в беседе с ФАН Шульженко.
Он напомнил, что во времена свободного допуска к травматическому оружию люди просто стреляли друг в друга.
- Я не думаю, что нужно давать больше возможностей к применению средств самообороны, — заявил эксперт.
Вместо этого целесообразно развивать службы безопасности общества. Сегодня вокруг много видеокамер и каждый человек понимает, что он в какой-то мере в безопасности.
- Факторов быстрого реагирования для сотрудников правоохранительных органов более чем достаточно, — подчеркнул Шульженко.