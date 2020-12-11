Mastercard и Visa запретили использовать свои карты на порносайте Pornhub. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компании по обслуживанию карт Mastercard и Visa запретили использование своих инструментов на крупнейшем мировом порносайте Pornhub.

Поводом стал опубликованный в начале декабря материал издания, в котором сказано, что на сайте Pornhub размещаются видео-материалы с участием девочек-тинейджеров, которые стали жертвами насилия или торговли.

И Mastercard, и Visa начали расследования фактов изложенных в публикации, пишет газета New York Times.

В заявлении Mastercard подтвердили, что расследование показало нарушение стандартов компании.

Visa также подтвердила, что уведомила финансовые структуры, обслуживающие компанию MindGeek, дочкой которого является Pornhub, о необходимости приостановить платежи через свою систему.

Руководство Pornhub заявило, что будет бороться с материалами сексуального насилия над детьми и обещало укрепить политику безопасности от подобных материалов, а имеющиеся удалить.