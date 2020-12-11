Консультант по финансовой грамотности назвала способы избавиться от долгов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Консультант по финансовой грамотности проекта Минфина РФ «Вашифинансы» Валентина Наумова назвала способы избавиться от долгов.

Попасть в долговую яму может каждый человек, в этот период важно трезво оценить свои возможности, выделить долги с самой высокой процентной ставкой.

Наумова приводит пример: у человека имеется ипотека на 1 миллион рублей и открытая кредитная карта на 100 тысяч рублей. По первому кредиту ставка 10%, по второму – 23%.

- Надо направить усилия на снижение суммы долга по кредитной карте, - советует в беседе с NEWS.ru специалист.

Что касается ипотечного кредита, то сегодня его можно рефинансировать, многие банки предлагают ставку в 6-8% годовых.

Если же избавиться от кредитной карты не выходит, то целесообразно рассмотреть вариант с потребительским кредитом: взять кредит наличными в банке и погасить кредитную карту. В этом случае процентная ставка и сумма платежа будет ниже, а долг будет погашен в срок.

- Если взять кредит не выходит, так как нет возможности подтвердить доход, пишем письмо в банк с просьбой предоставить кредитные каникулы, - отмечает консультант.

Если же с финансами совсем проблематично и дохода не хватает, чтобы покрыть хотя бы 10%ежемесячных платежей, можно проконсультироваться с юристом по вопросам банкротства.

Тем не менее, не стоит спешить прибегать к данной мере. Сама процедура банкротства займет от 6 до 12 месяцев.

- Если человек признан банкротом, то с него снимаются обязательства по кредитам, долгам за коммуналку, наследственным долгам и поручительству. Но есть и минусы: банкрот не может занимать определенные должности, у него испортится кредитная история, - отметила консультант.

А вот избавиться от всех долгов с помощью банкротства не выйдет. За банкротом сохраняются обязательства по выплате алиментов, зарплате сотрудникам (если банкрот ИП), по выплате материальной компенсации.

Оформить банкротство можно через суд и в МФЦ. Но далеко не всем обратившимся в МФЦ удалось пройти процедуру банкротства по упрощенной схеме. По итогам 2020 года получить статус банкрота смогли только 25% из всех обратившихся, сообщает газета "Известия".