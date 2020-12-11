"Отказов нет": Минобороны РФ получило более 14 тысяч доз вакцины от коронавируса

Минобороны РФ получило более 14 тысяч доз вакцины от коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Минобороны России Генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ведомство уже получило более 14 тысяч доз вакцины от коронавируса. Отказов от вакцины среди военных не отмечено. Уже более 10 тысяч военнослужащих прошли вакцинацию.

"Успешный практический опыт испытаний и сформированный иммунитет после вакцинации "Спутником V" всех привившихся от руководства Вооруженных сил РФ до военнослужащих различных подразделений служит гарантией эффективности и безопасности созданной в России вакцины", - передает его слова РИА новости.

Напомним, что 2 декабря президент России подписал указ о начале вакцинации в России. В столице открылись 70 прививочных пунктов. Прививать желающих будут препаратом центра имени Гамалеи «Спутник V». Директор центра сообщил, что в России уже сделали прививки более 150 тысяч граждан страны.