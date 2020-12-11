Аналитики рассказали, сколько россияне тратят на украшение дома к Новому году

Продажи новогодних товаров в конце ноября - начале декабря удвоились по сравнению с прошлым годом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские семьи в среднем тратят на украшение дома к Новому году 6 800 рублей, сообщается в результатах исследования, проведённого маркетплейсом Ozon.

Большинство покупают стандартный набор из ёлки, набора игрушек, наконечника и украшений для дома. Минимальный чек составляет тысячу рублей. При этом российские семьи во всех регионах тратят на праздничный декор в среднем по семь тысяч рублей. Средний чек на эти расходы меньше на 10% только у жителей Ростова-на-Дону.

В Ozon также сообщили, что россияне в конец ноября - начале декабря купили в два раза больше новогодних товаров, чем годом ранее, а товаров с новогодней символикой - в три раза больше. При этом средний чек на такие покупки превысил две тысячи рублей и вырос за год на 70%, а продажи искусственных елей выросли в шесть раз. Чаще всего россияне покупают шишками, ягодами или искусственным снегом искусственные ели от 90 сантиметров и выше

- В канун 2021 года онлайн-покупатели предпочитают наборы из игрушек красного, серебряного и золотого цветов. Наибольшим спросом среди игрушек пользуются санки, банты, снежинки и символ 2021 года - бык, - передаёт результаты исследования ТАСС.