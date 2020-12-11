Парламент Азербайджана объявил об отмене военного положения.
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Парламент Азербайджана на заседании в пятницу принял постановление об отмене c 12 декабря военного положения в стране, введенного в связи с военными действиями в Карабахе.
"Утвердить Указ президента Азербайджанской Республики "Об отмене военного положения", - говорится в постановлении законодательного органа.
Военное положение отменяется с 00:00 12 декабря (23:00 11 декабря мск), сказано в документе.
Напомним, что после начала 27 сентября военных действий из-за территориального конфликта с Арменией, в Азербайджане было введено военное положение и всеобщая мобилизация.
В полутора месяцев на границе Нагорного Карабаха велись ожесточенные бои.
Страны Минской ОБСЕ неоднократно призывали враждующих прекратить противостояние.
Заключить мир страны смогли только после четвертой попытки. В ночь на 10 ноября при участии российской стороны Армения и Азербайджан подписали мирное соглашение. По его условиям страны произведут обмен пленными и ранеными, прекратят любые военные действия, а в регион войдут российские миротворцы, призванные следить за порядком.