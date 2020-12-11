Бали может открыться для туристов уже в 2020 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Остров Бали могут открыть для туристов до Нового года или в начале января.

Накануне остров с инспекционной поездкой посетил глава азиатско-тихоокеанского департамента Всемирной туристической организации Гарри Хван, который оценил работу местных властей по охране здоровья людей в пандемию. Об этом сообщает издание The Straits Times.

«Бали готов открыться для туризма в ближайшее время или в следующем году. Я не удивлюсь, если правительство объявит о снятии запрета на въезд до Рождества», — сказал он.

Он подчеркнул, что власти острова предъявляют высокие требования и стандарты к соблюдению безопасности. Хван отметил, что они могут быть «лучшими, чем где бы то ни было» и, возможно, Бали станет примером для других государств.

Остров сильно пострадал в пандемию коронавируса, так как около 60% ВВП приходится на туризм. Ежегодно остров посещали около 10 млн туристов.