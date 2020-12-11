ЦБ отозвал лицензии у двух банков из-за непрозрачных операций

Банк России отозвал лицензии у банков "Онего" и "ФинТех"

Центробанк лишил лицензий петрозаводский банк "Онего" и кредитную организацию коммерческого банка "ФинТех". Организации занимали 308 и 241 места по величине активов в банковской системе России.

В сообщении на сайте Банка России сказано, что банк "Онего" был больше ориентирован на проведение непрозрачных операций: переводил деньги в нелегальные онлайн-казино, букмекерские конторы, тотализаторы. Кроме того, банк принимал участие в операциях по выводу денежных средств за рубеж.

"ФинТех" проводил непрозрачные операции, "направленные на обслуживание организаторов нелегальных азартных игр в Сети интернет" и много раз нарушал ограничения, которые вводил для банка ЦБ.

В Центробанке также сообщили, что "Онего" нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России. При этом ЦБ несколько раз за последний год вводил ограничения на некоторые операции банка. Отмечается, что "Онего" нарушал законы, запрещающие финансировать терроризм и отмывать деньги, полученные преступным путём.

Обоими банками сейчас руководят временные администрации, назначенные Центробанком.