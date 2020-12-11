В России зафиксировано рекордное число погибших от коронавируса за сутки

В Москве зафиксировано 7,2 тысячи новых заражённых коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суточное число погибших от коронавируса в России установило новый рекорд - за сутки умерли 613 человек. За всё время эпидемии COVID-19 в стране умерли 45 893 человека.

Число новых случаев заражения коронавирусом составило 28 585 за сутки. В оперативном штабе сообщили, что новые заболевшие зарегистрированы в 84 регионах из 85. Шестнадцать процентов новых заражённых не имели никаких симптомов коронавируса. Всего в России зафиксировано 2 597 711 случаев заражения коронавирусом.

При этом выписались после прохождения лечения от коронавируса ещё 26 171 человек. Всего врачи смогли вылечить уже 2 059 840 человек.

Наибольшее число новых заражённых зафиксировано в Москве: 7 215 человек. В Санкт-Петербурге заразились ещё 3 779 человек, а в Московской области - 1 370 новых заболевших.

Ранее сайт KP.ru публиковал объяснение инфекциониста, почему не надо носить медицинские маски на морозе.