Умер Том Листер, звезда "Пятого элемента" и "Тёмного рыцаря"

Звезда фильмов «Темный рыцарь» и «Пятый элемент» Том Листер найден мертвым в своей квартире Фото: EAST NEWS

Актёр Том Листер найден мёртвым с своей квартире. Агент звезды фильмов "Пятый элемент" и "Тёмный рыцарь" сообщил, что Листер умер в возрасте 62 лет по естественным причинам.

Актёр жил в одиночестве, и когда он перестал выходить на связь вечером 9 декабря, коллеги и друзья Тома Листера начали волноваться. Полиция вскрыла квартиру актёра и нашла его мёртвым.

- Мы подавлены. Он был отличным парнем с золотым сердцем. Все любили этого нежного гиганта. Он очень много жаловался на самочувствие, но был слишком слаб, чтобы пойти к врачу, - поделился агент и друг Листера Синди Коан.

Variety сообщает, что ранее у Тома Листера проявились симптомы коронавируса, он сразу остановил работу над новой картиной и изолировался.

Том Листер также известен своими ролями в фильмах "Человеческая многоножка 3", "Джеки Браун", "Поезд-беглец" Андрея Кончаловского и "Дон Жуан де Марко". Кроме того, он участвовал в качестве актёра озвучания в мультфильме "Зверополис".