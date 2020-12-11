Как сделать кухню чистой и безопасной, дали совет в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор дал советы, как сделать кухню чистой и безопасной. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роспотребнадзор дал рекомендации хозяевам, как сделать кухню чистой и безопасной без бактерий. Материалы опубликованы 11 декабря на сайте ведомства. Главное правило — перед работой на кухне обязательно следует вымыть руки с мылом, пояснили в ведомстве.

Также, хозяевам советуют менять кухонные полотенца каждый день. Мыть плиты, СВЧ-печи, поверхности шкафов и холодильника надо не реже одного раза в неделю. А также после каждого выноса мусора и смены мусорного мешка нужно обязательно мыть ведро с дезинфицирующим средством.

В Роспотребнадзоре советуют отказаться от использования губок и металлических мочалок при мытье посуды. Их частицы могут случайно попасть в блюда. Игнорирование этих требований гигиены на кухне могут привести к болезням и несчастным случаям.