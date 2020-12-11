Аналитики прогнозируют снижение курса доллара до конца зимы

Аналитики предсказывают снижение доллара и евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аналитики отмечают, что на фоне восстановления мировой экономики возрастает спрос и на российское сырье. А это может служить положительным фактором для дальнейшего укрепления рубля.

«Благоприятная техническая картина по нефти позволяют рассматривать снижение USDRUB в качестве наиболее вероятного сценария в ближайшие месяцы», - заявил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич «Российской газете».

Эксперт добавил, что при удачном стечении обстоятельств на мировом рынке пара рубль – доллар уже в первом квартале 20201 года может достичь показателя 69-70.

«EURRUB недавно вполне успешно ушла ниже важного круглогоуровня 90 и потенциально может прийти к 85 еще до конца первого квартала будущего года», - также спрогнозировал аналитик.

Эксперты уверены, что укрепление рубля также во многом связано с массовой вакцинацией.

«Продолжение укрепления отечественной валюты — следствие оптимизма на мировых площадках в ожидании массовой вакцинации от коронавируса и новых масштабных мер стимулирования экономик США и Еврозоны», - цитирует исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Тузова «Свободная пресса».

Тем временем заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова заявила, что в будущем году можно ожидать также и рост цен на нефть. Если до конца 2020 года нефть может торговаться в диапазоне 50–54 доллара за баррель Brent, то в 2021 году этот цены могут, предположительно, будут колебаться в интервале 50–60 долларов за баррель.

«Цены на нефть в следующем году будут расти на фоне восстановления спроса, соответственно, российский бюджет сможет увеличить нефтегазовые доходы», — цитирует аналитика ФАН.