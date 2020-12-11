«Фантазии не занимать»: Захарова оценила новые антироссийские санкции США

Захарова оценила новые антироссийские санкции США. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила новые санкции США против российских физических и юридических лиц, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

"Очередная порция ограничений, как уже давно заведено у американцев, носит надуманный характер и не подкреплена доказательствами. Это неуклюжий пиар-ход, направленный на навязывание международной общественности образа россиян как "нарушителей прав человека", - приводятся ее слова на сайте ведомства.

Он отметила, что фантазии составителям новых ограничений не занимать.

«Они умудрились подвести под рестрикции целый футбольный клуб, хорошо известный и за пределами России" - подчеркнула Захарова.

Захарова напомнила, что ранее в американском списке санкций оказался московский бассейн "Чайка".

"Очевидно, по причине того, что он находится в Москве возле Крымского моста, - с долей шутки отметила она.

Минфин США 10 декабря внес в черный список ряд физических и юридических лиц из России, связанных каким-либо образом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

В Вашингтоне считают, что он причастен к "серьезным нарушениям прав человека". В связи с этим санкции были введены и против футбольного клуба "Ахмат", организации "Абсолютный чемпионат Ахмат", Фонда имени Ахмата Кадырова, компании "Мегастройинвест", клуба смешанных единоборств "Ахмат" и компании "Чеченские минеральные воды". По мнению Минфина США все перечисленные организации каким-либо образом связанны с главой Чечни.