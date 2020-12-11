Тульская область направит 7,5 млрд. рублей на ремонт больниц и строительство ФАПов

Один из новых ФАПов, построенных на средства федерального бюджета, - здравпункт в поселке Головлинский Киреевского района. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Тульская область направит 7,5 миллиардов рублей на ремонт больниц и строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). 90% этих средств будут выделены из федерального бюджета. Тульская область представила региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения на совещании с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.

- Цель программы — обеспечить доступность и качество медицинской помощи на первичном этапе, учесть современные требования к устройству и работе поликлиник. Особое внимание будет уделено районным больницам, оказывающим медицинскую помощь сельским жителям, - отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Планируется, что на эти средства в Тульской области построят 60 медицинских учреждений, 103 ФАПа заменят на новые, а также капитально отремонтируют около 150 поликлиник, больниц и амбулаторий. Только в 2020-2021 годах по поручению губернатора Алексея Дюмина будут модернизированы или возведены заново 100 фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных районах. В 60 из них ремонтные работы уже завершены.

Один из новых ФАПов, построенных на средства федерального бюджета, - здравпункт в поселке Головлинский Киреевского района. Комфортный и современный фельдшерско-акушерский пункт обслуживает около 200 пациентов. Здание располагает зоной ожидания, где жители поселка ждут своей очереди на медицинский осмотр, кабинетом приема, процедурной, а также специальным помещением для персонала. ФАП обеспечен необходимым запасом медикаментов и оснащен современным медицинским оборудованием. По словам главы регионального Минздрава Алексея Эрка, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» новые фельдшерско-акушерские пункты в 2020 году также открылись в Узловском, Заокском, Воловском и Чернском районах Тульской области.