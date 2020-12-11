Умер хоккеист Артем Чернов, обладатель Кубка Гагарина

Артем Чернов (справа) в матче чемпионата КХЛ между командами "Авангард" (Омск) и "Салават Юлаев" (Уфа). Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Жена известного российского хоккеиста Светлана Кольцова сообщила о том, что умер друг их семьи - хоккеист Артем Чернов. Ему было 38 лет. Печальную новость Кольцова поведала у себя в личном Инстаграме:

- Друзья мои! Сегодня произошло большое горе, мы потеряли близкого друга нашей семьи, спортсмена, бывшего юлаевца Артема Чернова. Сердце разрывается от боли, но всё, что мы сейчас можем сделать, — это помолиться. Все, у кого есть желание помочь семье материально, — пишите мне, - написала Светлана Кольцова.

Артем Чернов в 2000 году стал вице-чемпионом мира среди юниоров в составе сборной России. А в 2012 году в составе московского "Динамо" выиграл Кубок Гагарина.

Эту информацию позднее подтвердило московское "Динамо", выразив соболезнования родным и близким игрока:

- Хоккейный клуб «Динамо» Москва выражает искренние соболезнования родным и близким Артема. Мы скорбим вместе с вами, - написала пресс-служба хоккейного клуба "Динамо" (Москва).

В разное время Чернов играл за много клубов. Это - новокузнецкий «Металлург», «Авангард», «Спартак», ХК МВД, московское «Динамо», «Торпедо», «Автомобилист», «Атлант», «Салават Юлаев», «Нефтехимик» и «Витязь».