Умер Ким Ки Дук: корейский кинорежиссер болел коронавирусом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер Ким Ки Дук. Знаменитый южнокорейский кинорежиссер, обладатель премии «Золотой лев» скончался в возрасте 59 лет.

В Латвии проходил кинофестиваль «Артдокфест», завершившийся 1 декабря.

Страшную новость о том, что Ким Ки Дука не стало сообщил директор кинофестиваля Виталий Манский.

«Режиссер умер в больнице в 1.20 ночи на 11 декабря от осложнений Covid-19», - сказал Манский.

Ким Ки Дук прибыл в Латвию, чтобы заключить договор о покупке недвижимости в Юрмале и оформлении вида на жительство, но на встречу так и не пришел. Близкие сообщают, что он перестал выходить на связь 5 декабря, пишет портал Delfi.

Ким Ки Дук родился 20 декабря 1960 года. За долгую творческую карьеру он снял множество фильмов: «Натянутая тетива», «Весна, лето, осень, зима... и снова весна», «Пустой дом», «Мебиус», «Адрес неизвестен» и «Время».