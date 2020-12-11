Врач предостерег от приема антибиотиков «на всякий случай»

Врач предостерег от употребления антибиотиков Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На фоне пандемии коронавируса существенно выросла озабоченность населения своим здоровьем. Это породило новую проблему, люди начали принимать намного больше лекарств «на всякий случай». Об этом рассказал главный врач больницы имени Филатова Валерий Иванович Вечорко.

Медик пояснил, что немикробные заболевания не должны лечиться антибиотиками, чтобы организм не привыкал к препаратам. Однако в последнее время наблюдается массовое назначение таких препаратов большинству пациентов.

«Мы наблюдаем по сути «антибактериальную агрессию». Такого избыточного, необдуманного назначения антимикробных препаратов «на всякий случай» «для профилактики» на немикробную пневмонию не было в истории человечества еще никогда. […] Хочется призвать не только пациентов, но и некоторых коллег: Остановитесь! Давайте следовать принципам разумной достаточности!», - цитирует главврача «Российская газета».

Напомним, ранее медики выявили новые симптомы коронавируса у детей. Оказалось, что у юных пациентов могут краснеть и опухать глаза, щеки и ладони, также у некоторых детей ярко-красным и опухшим может стать язык, передает Москва 24.