AstraZeneca согласилась на сотрудничество с разработчиком «Спутник V»

AstraZeneca согласилась на сотрудничество с разработчиком «Спутника V». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca приняла предложение разработчиков российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» о комбинации медицинских препаратов.

«Компания планирует провести исследования в сотрудничестве с НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи, Российским фондом прямых инвестиций и «Р-Фарм», — говорится в сообщении на сайте AstraZeneca.

Специалисты отмечают, что, скомбинировав вакцины, можно сделать важный шаг в профилактике COVID-19 из-за усиления иммунного ответа и повышения доступности препаратов.

Ранее специалисты, разработавшие первую в мире вакцину от коронавируса «Спутника V», рекомендовали попробовать схему, которая сочетает укол AstraZeneca и российской вакцины от коронавируса.

Напомним, «Спутника V» был разработан учеными центра имени Гамалеи. В начале августа президент России объявил, что ученые смогли зарегистрировать первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции.