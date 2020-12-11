Мишустин перераспределил курирование над госкомпаниями между вице-премьерами

Премьер-министр России Михаил Мишустин перераспределил кураторство своих заместителей над акционерными обществами с государственным участием Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель правительства России Михаил Мишустин перераспределил кураторство своих заместителей над акционерными обществами с государственным участием.

Как сообщается на сайте правительства России, Александр Новак, отвечающий ранее за топливно-энергетический комплекс, будет курировать "Газпром", "Зарубежнефть", "Интер РАО", "Росзарубежнефть","Роснефтегаз", "Роснефть", "Россети", "СО ЕЭС", "Транснефть" и "ФСК ЕЭС".

Деятельность Росреестра будет курировать вице-премьер Алексей Оверчук вместо Виктории Абрамченко. Оверчук также начнёт курировать "Роскартографию".

Юрий Борисов будет ответственен за концерн "Алмаз-Антей", ГЛОНАСС, "Оборонпромкомплекс", "Объединенную судостроительную корпорацию", Промсвязьбанк, корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", "Трансинжстрой" и Центр технологии судостроения и судоремонта.

Перераспределение обязанностей между своими заместителями глава кабмина уствердил ещё 13 ноября. Михаил Мишустин заявил, что это необходимо для оптимизации работы правительства и ради достижения национальных целей развития.