Экономист спрогнозировала, как изменятся цены на нефть в 2021 году
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Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова предположила сколько будет стоить нефть марки Brent в 20021 году. По ее мнению, до конца текущего года ценник на «черное золото» будет колебаться в пределах 50-54 долларов, а с января начнет идти вверх. Максимальные значения следующего года – 50-60 долларов.
Изменения связаны с рядом факторов, в том объемами добычи. Многие западные эксперты уверены, что рынок ждет не избыток, а дефицит предложения.
Регулировать ситуацию будет сделка ОПЕК+, она позволит сбалансировать добычу и цены на рынке.
- От низких цен мы бы проиграли гораздо больше, чем при относительно умеренных ценах и низких объемах. С восстановлением рынка восстановятся объемы добычи нефти, - отметила Мильчакова в беседе с ФАН.
Немало важным фактором будет старт вакцинации от коронавируса.
- Все эти факторы позволят нефти расти, а вместе с ней укрепляться рублю. К концу текущего года рубль может продолжить смелое укрепление и достичь диапазона 71–72 рубя за доллар,- отметила аналитик.
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