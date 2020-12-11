Экономист спрогнозировала, как изменятся цены на нефть в 2021 году Фото: REUTERS

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова предположила сколько будет стоить нефть марки Brent в 20021 году. По ее мнению, до конца текущего года ценник на «черное золото» будет колебаться в пределах 50-54 долларов, а с января начнет идти вверх. Максимальные значения следующего года – 50-60 долларов.

Изменения связаны с рядом факторов, в том объемами добычи. Многие западные эксперты уверены, что рынок ждет не избыток, а дефицит предложения.

Регулировать ситуацию будет сделка ОПЕК+, она позволит сбалансировать добычу и цены на рынке.

- От низких цен мы бы проиграли гораздо больше, чем при относительно умеренных ценах и низких объемах. С восстановлением рынка восстановятся объемы добычи нефти, - отметила Мильчакова в беседе с ФАН.

Немало важным фактором будет старт вакцинации от коронавируса.

- Все эти факторы позволят нефти расти, а вместе с ней укрепляться рублю. К концу текущего года рубль может продолжить смелое укрепление и достичь диапазона 71–72 рубя за доллар,- отметила аналитик.

Тем временем президент отметил рост цен на продукты в России. Владимир Путин подчеркнул, что нужно остановить повышение стоимости базовых продуктов: муки, сахара, хлеба, подсолнечного масла. Эксперты объяснили, как можно зафиксировать ценники в магазинах, пишет газета "Известия".