Попова: Вакцина "Вектора" поступила в гражданский оборот

Анна Попова сообщила о поступлении в гражданский обороны вакцины "ЭпиВакКорона" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вакцина от коронавируса, созданная новосибирским центром вирусологии "Вектор", поступила в гражданский оборот. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она также заявила на совещании с председателем правительства Михаилом Мишустиным, что добровольцы старше 60 лет уже получили вакцину.

- Провакцинированы добровольцы старше 60 лет. Это важно нам, чтобы вакцина была безопасна и для этой категории людей, - объяснила Попова.

Кроме того, она отметила, что температура, оптимальный температурный режим хранения и транспортировки вакцины позволяет перевозить её во все российские регионы.

- Вакцина может быть доставлена в любой уголок страны, это позволяет температура ее хранения, - отметила глава Роспотребнадзора.

Анна Попова также уточнила, что Вакцина "Эпиваккорона" от коронавируса поступила в Москву, Новосибирск, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Тулу.