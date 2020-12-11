Александр Лукашенко пожелал Путину терпения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего евразийского экономического совета, которое проходило в режиме видеоконференции, пожелал Владимиру Путину терпения.

"Владимир Владимирович, мы все отмечаем, что времена непростые, непростые они прежде всего для наших близких друзей и братьев – Российской Федерации. Вы видите, что острие атак из-за пределов нацелено на Россию, мы это в Беларуси остро ощущаем. Поэтому, Владимир Владимирович, терпения вам", - сказал Лукашенко.

Мероприятие транслировалось Евразийской экономической комиссией (ЕЭК).

Лукашенко привел слова почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета, бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который считает, что Россия является стержнем интеграции на постсоветском пространстве.

Он отметил, что Белоруссия всегда поддерживала и будет во всем поддерживать Российскую Федерацию.