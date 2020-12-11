Песков: В России по-прежнему не планируют вводить локдаун

Пресс-секретарь российского лидера признал, что уровень смертности в стране на фоне распространения коронавируса действительно вырос. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о намерениях властей вводить в стране локдаун.

«Каких-то планов, еще раз повторяю, по введению локдауна нет по-прежнему», - сказал Песков.

При этом он добавил, что уровень смертности в стране действительно вырос.

"Я, наверное, отошлю вас ко вчерашним объяснениям вице-премьера [Татьяны] Голиковой, она все объяснила по смертности". "Действительно, ковид добавил смертности, к общему великому сожалению", - приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уровень смертности в России за 10 месяцев 2020 года вырос на 9,7% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

Согласно последним данным оперативного штаба, в России за последние сутки коронавирусом заразилось свыше 28 тысяч человек. За все время пандемии в стране новой инфекцией заболело свыше 2,5 миллионов граждан. Более 2 миллионов смогли справиться с болезнью.