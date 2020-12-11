В Минздраве назвали оптимальную дозу шампанского на Новый год Фото: EAST NEWS

Главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян назвал безопасную дозу шампанского, которую можно выпить за Новогодним столом. От этого количества точно не будет болеть голова на утро и никаких опасных «приключений» не произойдет вечером.

Оптимальная доза всего один бокал. А если человек пожилой, то стоит сократить объем спиртного в два раза, то есть, всего половину бокала.

- Новый год - это великое дело. Люди должны его как-то отметить. Многие с него хотят начать новую жизнь. Я называю его праздником добрых надежд, - отметил врач в беседе с NEWS.ru.

Он склонен придерживаться традиции и начинать год с хорошего застолья. В этом вопросе важно придерживаться чувства меры: пробуй всё, но понемножку.

- Если у тебя нет каких-то специальных противопоказаний, то стоит насладиться едой. Если они есть, то придерживаться диеты, - отметил диетолог.

Аналогичное правило действует при приеме алкоголя. Если человек здоров, то можно ограничиться минимальной дозой. А если имеется поражения печени, желудочно-кишечного тракта, нарушения центральной нервной системы и психические заболевания, то от спиртного нужно отказаться.

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