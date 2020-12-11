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Коронавирус Covid-19

Мишустин рассказал о подготовке к масштабной вакцинации от коронавируса

Глава кабмина сообщил, что правительство укладывается в сроки, оговоренные президентом
Ася КУЗНЕЦОВА
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Михаил Мишустин поручил обеспечить возможность сделать прививки от коронавируса в новогодние праздники для всех желающих.

Михаил Мишустин поручил обеспечить возможность сделать прививки от коронавируса в новогодние праздники для всех желающих.

Фото: REUTERS

Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что кабмин и оперативный штаб укладываются в указанные президентом сроки подготовки к масштабной вакцинации от коронавируса.

Мишустин поручил обеспечить возможность сделать прививки от коронавируса в новогодние праздники для всех желающих.

Глава кабмина также отметил, что в регионы уже направили первые партии вакцины. Постепенно производство выходит на запланированные масштабы. Уже в декабре российские регионы получат порядка полумиллиона доз вакцины от коронавируса.

- Министерство здравоохранения сформировало соответствующий график распределения препарата по стране, - уточнил Михаил Мишустин.