Правительство Грузии ушло в отставку. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Грузии ушло в отставку ввиду начала работы нового парламента.

"Правительство сложило свои полномочия. Отныне премьер и весь кабинет являются исполняющими обязанности", - сказала сотрудница пресс-службы правительства агентству ТАСС.

Парламент Грузии должен за две недели утвердить новое правительство. Если этого не произойдет, то президент вынужден будет распустить законодательный орган и назначить новые парламентские выборы.

Напомним, что парламентские выборы в стране прошли с 31 октября и 21 ноября. по их результатам правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победила, набрав 48,22% голосов избирателей и получив 90 мандатов из 150.

Набрав 27,18% голосов, в парламент также прошел блок «Объединенная оппозиция «Сила в единстве».

В общей сложности оппозиции досталось 60 мандатов.

После выборов в Грузии начались акции протеста. Не согласные с результатами голосования граждане страны требовали устроить перевыборы, отметив возможность вброса голосов.