Путин поручил инициировать на международном уровне обсуждение вопросов защиты чувств верующих

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел до 1 марта следующего года инициировать на международном уровне обсуждение вопросов о предотвращении оскорбления чувств верующих. Об этом сообщается в перечне поручений главы государства по итогам встречи с представителями религиозных объединений, опубликованном на сайте Кремля.

«МИДу России инициировать обсуждение на международных площадках вопросов, касающихся предотвращения действий, направленных на оскорбление религиозных чувств верующих и разжигание межрелигиозной вражды и конфликтов на религиозной почве», - отмечается в поручении российского лидера.

Кроме того, министерство иностранных дел должно рассмотреть возможность заключения международных соглашений и принятия резолюции Генассамблеи Организации Объединённых Наций, которые касаются соответствующих вопросов.

Внешнеполитическому ведомству поручено представить доклад до 1 марта следующего года.