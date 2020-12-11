Путин выступил за защиту чувств верующих на международных площадках. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поручил МИД РФ инициировать обсуждение на международном уровне вопросов предотвращения оскорбления чувств верующих. Это должно произойти в срок до 1 марта 2021 года

"МИДу России инициировать обсуждение на международных площадках вопросов, касающихся предотвращения действий, направленных на оскорбление религиозных чувств верующих и разжигание межрелигиозной вражды и конфликтов на религиозной почве, а также рассмотреть возможность заключения международных соглашений и (или) принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по таким вопросам", - говорится в документе, опубликованном по итогам встречи с представителями религиозных объединений.

Ранее Путин назвал хорошей идеей призвать другие страны, выступающие на площадке ООН, обратить внимание на проблему защиты чувств верующих.

Ранее правительство России выразило соболезнования и поддержало Францию в связи с осенними терактами. Напомним, что в октябре был жестоко обезглавлен школьный учитель, показывавший детям карикатуры на пророка Мухамеда. После жестокого убийства в мировом сообществе началось противостояние религий. Так, президент Турции Тайип Эрдоган призвал французского лидера «лечить психику» за его призыв к борьбе с исламистским сепаратизмом.