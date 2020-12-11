На Кубе откажутся от двойной валютной системы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Кубы намерены провести масштабную финансовую реформу, и отказаться от параллельного хождения обычных и так называемых конвертируемых кубинских песо - одной из двух официальных национальных валют, существующей с 1994 года. Об этом сообщил кубинский президент Мигель Диас-Канель.

По его словам, для начала масштабной реформы «созданы все условия», и с 1 января следующего года в стране будет установлен единый валютный курс на уровне 24 кубинских песо за 1 доллар. Кроме того, в рамках готовящейся реформы кубинские власти планируют изменить систему ценообразования и субсидий.

Глава государства также заявил, что оптимизация валютной системы даст стране основы для того, чтобы «приступить к изменениям, необходимым для усовершенствования ее экономической и социальной модели»

Система двух валют существует на Кубе с 1994 года. Конвертируемым песо пользуются в основном иностранные туристы, тогда как жители острова используют обычный песо. Обменный курс конвертируемого песо к обычному на сегодняшний день составляет 1:24.