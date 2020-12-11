В России провели очередное испытание гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Фрегат "Адмирал Горшков" провел пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон". Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российские военные испытали гиперзвуковую ракету "Циркон". Об этом сообщает Минобороны.

Запуск ракеты выполнил фрегат "Адмирал Горшков" из акватории Белого моря по береговой цели. Она находилась на полигоне Чижа в Архангельской области. Ракета пролетела 350 километров и успешно поразила мишень. Скорость ее полета превысила восемь Махов.

В ведомстве уточнили, что стрельба проводилась в рамках испытаний новых видов вооружения.

Минобороны признало запуск успешным, как и два предыдущих. Они выполнялись в начале октября и в ноябре этого года. Но, в отличие от остальных, эти учения стали первыми испытаниями "Циркона" со стрельбой по береговой цели.

Напомним, ракета "Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования, ее длина достигает 8-10 метров. Впервые военные показали ее еще в 2016 году. С этого времени "Циркон" начали активно испытывать - сначала запускали с установок на суше, а потом - с корабля.