Еврокомиссия выделит народу Беларуси 24 млн евро

Еврокомиссия выделила гражданам и медицине Беларуси 24 миллиона евро. Всего одобрена помощь в размере 53 миллионов Фото: Павел МАРТИНЧИК

Еврокомиссия одобрила прямую финансовую помощь народу Беларуси. В рамках программы борьбы с коронавирусом, которую одобрили ещё в августе и оценили в 53 миллиона евро, 24 миллиона выделят "народу страны", сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Она уточнила, что средства будут направлены гражданам, молодёжным организациям, а также малому и среднему бизнесу на поддержку возможностей медицины.

Напомним, в начале октября Евросоюз ввёл санкции против 40 белорусских чиновников, ответственных, по заявлению европейских властей, за фальсификацию выборов президента и нарушение прав человека.

Минск в тот же день ввёл ответные ограничения в отношении стран Евросоюза.

6 ноября были введены санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко. В списке вместе с ним оказались 14 официальных лиц Беларуси. Их активы в Евросоюзе заморозили и запретили въезжать на территорию стран ЕС.