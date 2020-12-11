Причина смерти Ким Ки Дука: корейский кинорежиссер болел коронавирусом

В ночь на пятницу, 11 декабря, Латвии в возрасте 59 лет из жизни ушел знаменитый южнокорейский режиссер Ким Ки Дук. Причиной смерти обладателя премии «Золотой лев» стали осложнения, вызванные заражением коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил директор кинофестиваля Артдокфест» Виталий Манский.

«Режиссер умер в больнице в 1.20 ночи на 11 декабря от осложнений Covid-19», - сказал директор кинофестиваля.

Как писал сайт kp.ru, режиссёр прибыл в Латвию для заключения договора о покупке недвижимости в Юрмале, и оформления вида на жительство, однако на встречу не пришел, а на связь с близкими не выходил с 5 декабря.

Ким Ки Дук снял такие фильмы, как «Пустой дом», «Мебиус», «Натянутая тетива», «Весна, лето, осень, зима... и снова весна», «Адрес неизвестен» и «Время». Он был удостоен множества наград. В 2012 году получил «Золотого льва за фильм «Пьета», а картина «Пустой дом» получила в Венеции четыре награды в 2004-м.