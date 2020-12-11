Мишустин сообщил о лидерстве России по вакцинации от коронавируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия стала одним из мировых лидеров по организации вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин во ходе встречи с представителями центра Гамалеи и центра «Вектор», которые разработали вакцины.

«Уже сегодня можно сказать, что Россия занимает лидирующие позиции в мире по организации вакцинации людей», - заявил глава российского правительства, поручив обеспечить возможность всем желающим сделать прививки от COVID-19 в новогодние праздники.

Кроме того, Мишустин отметил, что страна гордится учёными и врачами, «без которых эти успехи были бы невозможны», а также заявил, что в декабре регионы страны получат около 500 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции.

Напомним, накануне премьер-министр сообщил, что правительство и оперативный штаб укладываются в указанные президентом сроки подготовки к масштабной вакцинации от коронавируса.