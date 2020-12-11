Путин поручит проработать поправки о работе иностранных интернет-сервисов в России

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин сообщил, что поручит проработать поправки о работе иностранных интернет-сервисов на территории нашей страны. Об этом российский лидер сообщил в ходе встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), стенограмма которой опубликована в пятницу, 11 декабря, на сайте Кремля.

«Правовая база, конечно, должна совершенствоваться. Согласен. Повторяю еще раз, поработаем над этим», - отметил глава государства, комментируя выступление члена СПЧ Кирилла Вышинского о случаях цензуры со стороны иностранных сервисов в русскоязычном интернет-пространстве.

Российский лидера также согласился, что существует такая проблема, заявив, что «все ограничения в этом смысле, если они возможны, надо делать таким образом, чтобы не наносить ущерб самим себе».

Кроме того, Путин отметил, что иностранные интернет-платформы на сегодняшний день пользуются технологическими преимуществами, Россия упустила этот момент, но активно работает, есть шансы для рывка