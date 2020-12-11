Российская стюардесса рассказала, что будет, если заняться сексом в туалете самолёта

Сотрудница авиакомпании раскрыла в ролике последствия секса в туалете самолёта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если бортпроводники увидят, что пассажиры отправились в кабину туалета на борту самолёта, чтобы уединиться, то они попросят через закрытую дверь выйти оттуда. Если им откажут или ответят молчанием, дверь откроют снаружи, рассказала российская бортпроводница в своём ролике в TikTok.

- А если вас никто не заметит, считайте, что вам повезло. Хотя такое маловероятно, - отметила стюардесса.

Она также рассказала, что такими же будут действия бортпроводника, если пассажир запрётся в туалете и откажется выходить или не сможет ответить.

В ролике стюардесса также сказала, что если при взлёте пассажир не выключит смартфон, то он "разрядится в три раза быстрее", но с самолётом ничего не случится.

Ранее сайт KP.ru рассказывал о российской стюардессе, чья красота восхитила западных пользователей сети на фото в ярко-красной униформе и белых перчатках.