Число жертв коронавируса в США превысило потери страны во Второй мировой Фото: REUTERS

Число людей, ставших жертвой коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах, превысило боевые потери страны во Второй мировой войне.

По данным университета Джонса Хопкинса, на пятницу, 11 декабря, в США от коронавируса и вызванных им осложнений умерли 292 098 человек. В то время как Министерство по делам ветеранов указывает, что во Второй мировой войне страна потеряла убитыми 291 557 военнослужащих, еще 113 тысяч погибших американцев относят к небоевым потерям.

Всего, согласно данным университета, в Штатах выявили свыше 15,6 миллиона случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели более 5,9 миллиона пациентов.

Напомним, накануне в связи с распространением коронавирусной инфекции Долина Сан-Хоакин, а также вся Южная Калифорния была переведена на самоизоляцию. В зоне новых ограничительных мер оказались около 27 миллионов человек. Карантин охватит весь рождественский период.