Россиянам рассказали, как проверить размер пенсии

В ПФР рассказали, на что обратить внимание при получении пенсии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россиянам для проверки размера своей пенсии следует проверять сведения о страховом стаже, заработке и взносах, сообщили в Пенсионном фонде России.

В ПФР также уточнили, что заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счёта можно в любое удобное время на портале госуслуг или в личном кабинете застрахованного лица на сайте ПФР. Кроме того, выписку можно получить в клиентской службе Пенсионного фонда и по предварительной записи в МФЦ.

При нахождении в индивидуальном лицевом счёте ошибки гражданин может подать заявление с прикреплёнными документами на портале госуслуг, сообщает РИА Новости. В ПФР по региону рассмотрят внесённые правки, а после проверки внесут изменения.

Кроме того, в ПФР сообщили, что с 2021 года всем гражданам старше 45 лет раз в три года в личном кабинете на Госуслугах будут сообщать о состоянии их пенсионного счёта, о накопленном стаже и пенсии, которую им будут выплачивать в пожилом возрасте.