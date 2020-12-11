Доктор Комаровский назвал неожиданную опасность потери обоняния при COVID-19

Комаровский назвал неожиданную опасность потери обоняния при COVID-19 Фото: Евгения ГУСЕВА

Доктор и телеведущий Евгений Комаровский назвал опасности, которые подстерегают больных коронавирусом. Как мы знаем, потеря обоняния - наиболее типичный симптом инфекции. По словам врача, есть две ситуации, когда отсутствие обоняния может реально угрожать жизни человека.

- Первая ситуация связана с тем, что посредством обоняния мы, в принципе, определяем качество продуктов, - рассказал Комаровский на своем YouTube-канале.

Медик посоветовал заболевшим COVID-19 тщательнее проверять продукты и при необходимости просить помощи у родных.

Вторая проблема заключается в том, что из-за отсутствия обоняния больной не может ощущать запах дыма и газа. Поэтому сейчас, во время отопительного сезона, нужно внимательно следить за газовым оборудованием, а также не забывать о датчиках дыма и газа.

Ранее доктор Комаровский рассказал, когда заболевший коронавирусом наиболее заразен. Как оказалась, самая активная фаза распространения инфекции проходит за двое суток до появления у человека первых симптомов.