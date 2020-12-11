Прокуратура Москвы опротестовала решение о штрафе хоспису "Дом с маяком"

Прокуратура Москвы опротестовала решение о штрафе в 200 тысяч рублей детскому хоспису "Дом с маяком". Ведомство также потребовало прекратить административное дело за отсутствием состава правонарушения, сообщила в пресс-службе Генпрокуратуры.

В Генпрокуратуре также сообщили, что по поручению ведомства прокуратура Москвы проверила законность судебного акта в отношении детского хосписа, который ещё не вступил в силу. В нём нашли "существенные нарушения", которые допустили во время рассмотрения административного дела. Протест с требованием об отмене судебного акта рассмотрят 14 декабря, сообщает ТАСС.