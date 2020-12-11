Путин объяснил, почему в России пока нельзя возбудить уголовное дело по инциденту с Навальным

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин сообщил о невозможности на данный момент возбудить в стране уголовное дело по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом он заявил в ходе встречи с членами Совета по правам человека, стенограмма которой была опубликована в пятницу, 11 декабря, на сайте Кремля.

«Нет, нельзя, потому что если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело», - заявил российский лидер, уточнив, что проверка обстоятельств инцидента проводится по его поручению прокуратурой и Следственным комитетом, которые анализируют материалы, находящиеся в распоряжении следствия

Глава государства отметил, что российских специалистов стоило бы допустить к совместному расследованию обстоятельств произошедшего с блогером.

«Наши готовы приехать за границу - и во Францию, и в Германию, и в Нидерланды, к специалистам, которые утверждают, что там отравляющие боевые вещества найдены. Никто же нас не приглашает», - отметил российский президент

Путин также обратил внимание на то, что Москва не может вести свое расследование ввиду отсутствия материалов, находящиеся в распоряжении Запада, однако проверка проводится, отметив, что иностранных специалистов также пригласили для совместного расследования в Россию, но «к нам не едут».

«Официальных материалов не дают. Биологических материалов не дают. Что нам делать-то?», - добавил Путин.

Напомним, что Навального госпитализировали в Омске в конце августа текущего года. Позже его перевезли на лечение в берлинскую клинику. В сентябре немецкие власти сообщили, что блогера якобы отравили. Москва неоднократно говорила, что готова к всестороннему взаимодействию с Берлином, и отмечала, что до вывоза заболевшего в Германию никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было.