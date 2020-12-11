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Коронавирус Covid-19

Названы сроки создания российской вакцины от коронавируса для животных

Препарат разрабатывают ученые Федерального центра охраны здоровья животных
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Названы сроки создания российской вакцины от коронавируса для животных

Названы сроки создания российской вакцины от коронавируса для животных

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская вакцина от коронавирусной инфекции для животных будет готова в конце января следующего года. Такие сроки назвал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«Вакцина против COVID-19 для животных будет готова в конце января 2021 года. Далее потребуется время на регистрацию», - приводит его слова издание ведомства «Ветеринария и жизнь».

Данкверт отметил, что на данный момент идет третий этап испытаний новой вакцины от коронавируса на норках, кошках и грызунах. Он уточнил, что препарат разрабатывают ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ"), и, по его словам, ведомство уже готово к производству в больших количествах данной вакцины

Глава Россельхознадзора сообщил, что ведомство регулярно получает запросы на новую вакцину от коронавируса для животных от российских зверохозяйств, поскольку куньи (норки и хорьки) наиболее восприимчивы к COVID-19 и могут заражать друг друга.

По данным Россельхознадзора, в российских звероводческих хозяйствах содержится около 97,2 тысячи норок, 50,9 тысячи соболей и 6,9 тысячи хорьков.

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